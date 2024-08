Cesaroni ci sarà anche Elena Sofia Ricci? La risposta enigmatica

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 19 agosto 2024) La notizia è ormai ufficiale: Itorneranno sul piccolo schermo con una nuova stagione, dieci anni dopo l’ultima puntata. La famiglia più amata di Roma è pronta a riappropriarsi delle serate italiane, e con essa Claudio Amendola, il volto storico di Giulio. Il set aprirà le porte il prossimo novembre, e gli episodi dovrebbero andare in onda nel 2025, ma già adesso l’attesa è alle stelle. Il pubblico è curioso sul cast, e si chiede se ci. Latanto attesa è arrivata, ma è criptica.: il mistero di Luciaè il volto che non passa mai di moda, un’icona del cinema e della televisione italiana. In una carriera che sembra non conoscere pause, l’attrice ha ricoperto ruoli indimenticabili, dall’intensità del teatro alla leggerezza della commedia.