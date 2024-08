Blitz dei Carabinieri nel campo nomadi di via Candoni a Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Controllate 194 persone, due fermate per accertamenti. Idella Compagnia Eur, supportati dal Nucleo Cinofili, hanno condotto un maxiall’interno dell’insediamentodi via. Durante l’operazione, sono state controllate e identificate 194 persone di etnia romena e bosniaca, tra cui 60 minorenni. Dei soggetti identificati, 82 presentavano precedenti penali. I moduli abitativi sono stati ispezionati per contrastare l’illegalità e verificare la presenza di persone irregolari. Due individui sono stati condotti in caserma per accertamenti sulla loro posizione nel territorio nazionale. Lo ha reso noto il Comando Provinciale deiditramite un comunicato.