Bimbo di 5 anni precipita giù dalla finestra mentre gioca col fratellino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Domenica 18 agosto Capena, in provincia di Roma, è stata teatro di un’orribile tragedia: un bambino di 5to giùdella sua cameretta da un’altezza di circa 8 metristavando con il. Il tragico volo delI tragici fatti si sono svolti nel pomeriggio di domenica 18 agosto, quando il bambino per motivi ancora da accertare è cadutodella sua cameretta in un appartamento al terzo piano di via Tiberina. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno trasportato il piccolo all’ospedale Policlinico Gemelli dove è attualmente ricoverato. Dall’ospedale non giungono al momento buone notizie: il piccolo è in condizioni molto gravi ed è sospeso tra la vita e la morte.