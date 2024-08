Addio chef Morto il cuoco dei vip ha conquistato premi in tutto il mondo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Prima Alain Delon, ora il famosoche servì tra gli altri anche il divo. Se ne è andato all'età di 91 anni, nella notte tra domenica 18 agosto e lunedì 19, loMichel Guérard. Era uno dei padri della nouvelle cuisine, tre stelle Michelin dal 1977 e gestiva il ristorante Les Prés d'Eugénie di Eugénie-les-Bains. Era considerato tra glicon maggior talento del XX secolo. Michel Guérard era noto, tra l'altro, per aver inventato un particolare repertorio di "cucina dimagrante" per chi non vuole rinunciare al gusto pur volendo mantenere la linea. È scomparso così uno dei primia conquistare la copertina del Time Magazine negli Stati Uniti. A dare l'annuncio sono stati la sua segretaria Florence Pelizzari e il sindaco della città del suo ristorante Philippe Brethes.