Turismo e ristorazione | caccia al personale

(Di domenica 18 agosto 2024) Quasi trecento sono le richieste diche in questo mese di agosto sono state avanzate dalle aziende del settoree per la macro categoria ’’ della provincia di Ascoli e in particolar modo nella zona di San Benedetto. Analizzando la tipologia di imprese che richiedono addetti emerge che sono le piccolissime realtà ovvero quelle che hanno fino a nove addetti. La maggior parte degli addetti richiesti appartengono alla categoria professionale ’Impiegati, professioni commerciali e nei servizi’ e come professione richieste: ’Esercenti a addetti attività di’. A livello nazionale le previsioni evidenziano un andamento positivo rispetto al mese di agosto 2023, con un tasso di crescita del +7,5%. Sale al 48,9% la difficoltà di reperimento dei profili ricercati dalle imprese dovuta prevalentemente alla mancanza di candidati.