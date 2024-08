Sulla bicicletta elettrica a 86 anni cade ma non è grave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Fano, 18 agosto 2024 - Laha tradito un 86enne che, verso le 12.15 di oggi, mentre transitava in viale Battisti è volato a terra. Sempre cosciente, l'uomo è stato portato al Pronto soccorso per effettuare tutte le verifiche del caso. Sul posto è intervenuta la Polizia locale che sta indagando sull'esatta dinamica dell'incidente e sta verificando l'eventuale coinvolgimento di altri veicoli. Finiti a terra, sempre oggi intorno alle 14, anche moglie e marito di 57, mentre stavano affrontandoloro vespa 125 la rotatoria di via Trave-viale Aldo Moro: hanno fatto tutto da soli, nessun altro mezzo è stato coinvolto. Non è escluso che a tradire il conducente sia stato il manto stradale scivoloso a causa della pioggia. La signora è stata portata al Pronto soccorso, mentre il marito è stato medicato sul posto.