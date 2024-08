L' estratto di pomodoro è più caro dell’oro L' antica pratica salvata dalle donne di un paesino siciliano

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 18 agosto 2024) «L’astrattu è più», esordisce Pina Balistreri, anni sessantasei, nata e cresciuta ad Aspra, un comune di poco più di 5mila abitanti, frazione di Bagheria, Palermo. Un posto quasi sperduto del mondo dove si realizza, ancora a mano, undicosì raro di cui ha parlato anche lo scrittore Ferdinando Scianna nel libro Ti mangio con gli occhi; così prezioso che non viene nemmeno commercializzato. «Chi fa l’astrattu lo fa per casa. Se qualcuno lo fa per venderlo, il prezzo è di 39 euro al chilo», spiega Pina che proprio il giorno prima ha finito le operazioni del suo di astrattu da conservare e tenerlo bello pronto per l’inverno. «L’ho fatto ieri, dalla mattina fino alle 15 circa. Mi metto in costume, bandana e passo la giornata a rimestare ilsulle maidde (tavole di legno ndr.).