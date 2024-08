Juventus | Thiago Motta si dice tranquillo noi tifosi non lo siamo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 18 agosto 2024) Poco più di 24 ore a– Como: prima partita ufficiale dell’era post Allegri. Poche le certezze, tanti i dubbi. Prima di tutto sul mercato. Un mercato che è in alto mare. Dov’è Koopmeiners? E dove sono le famosi ali di cui si parla da settimane? E dove è il vice-Vlahovic?si, noi bianconeri non lo. L’atalantino non è stato convocato per il match di oggi, fa filtrare di voler indossare la maglia bianconera, ma lo spettro dei casi Todibo-Adeyemi-Galeno è lì dietro l’angolo. Stesso discorso per Nico Gonzalez. Nel frattempo Madama ha re-integrato un certo McKennie, messo fuori rosa non si sa per quale motivo, lo scorso anno per più di metà campionato è stato il miglior centrocampista per distacco. Nulla da fare per Federico Chiesa: il tecnicolo ha bocciato e lo ha ripetuto anche nella conferenza stampa di oggi.