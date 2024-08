In campo per Sanguanini Il Carpi gioca a San Felice

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) di Davide SettiL’ultimo test stagionale prima del debutto in campionato si aprirà nel segno di Dorindo. Iltorna inoggi alle 17 sul sintetico del ’Bergamini’ di Sanper sfidare la Clodiense e prima della gara sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria del compianto consigliere del Crer,giano d’adozione, scomparso la scorsa settimana dopo una breve malattia e per 6 anni direttore sportivo proprio del Sanera stato un prezioso punto di riferimento istituzionale nell’estate del 2021, quando in poche settimane il patron Lazzaretti evitò la scomparsa del calcio biancorosso ed era inanche lo scorso 15 maggio quando la squadra biancorossa venne premiata dalla Lnd per la vittoria del campionato nel match della Poule scudetto con la Pianese.