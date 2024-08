Dell’Utri | Carcere un incubo Al governo dico una cosa

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 18 agosto 2024) Marcelloin un’intervista a ‘Il Giornale’ si sofferma sul tema giustizia chiedendo alun intervento immediato: “È il momento di agire” L’emergenza carceri continua ad essere al centro del dibattito politico e non solo. La maggioranza non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro sul provvedimento nonostante le critiche arrivate da parte dei magistrati e dalle opposizioni. Chi, invece, promuove questa norma è Marcello(Ansa) – cityrumors.itL’ex senatore e tra i fondatori di Forza Italia in un’intervista a Il Giornale si sofferma sulla giustizia e anche sull’emergenza carceri chiedendo aldi agire il prima possibile perché “stare in prigione è davvero un. Devi essere preparato per sopravvivere. Le regole non esistono, è un po’ come un luogo di arbitrio dove c’è un dittatore (il direttore).