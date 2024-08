Cambiamenti climatici a Livigno il torrente Spoel diventa color marrone | Tutta colpa del caldo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 agosto 2024)(Sondrio) – Ma perché loha quele marroncino? Molti livignaschi e ospiti, passeggiando lungo la pista ciclabile, hanno notato laazione delche attraversa longitudinalmente la vallata prima di gettarsi nel lago del Gallo. E in tanti hanno chiesto lumi, per curiosità, a sindaco e assessori. Un rilievo mosso anche dalla Unione pesca Sondrio. E così ecco che il primo cittadino Remo Galli e l’assessore all’Ambiente, Cristian Pedrana hanno pensato bene di chiamare un geologo per dare una spiegazione scientifica. “Tante persone mi contattano per chiedermi perché loè cosìato e così “sporco” – dice Cristian Pedrana –. Abbiamo pensato di chiedere lumi al nostro geologo Gaetano Conforto”. Ecco la spiegazione.