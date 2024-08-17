Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 10:30 (Di sabato 17 agosto 2024) Viabilità DEL 17 AGOSTO 2024 ORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INVITO ALLA PRUDENZA A CHI È IN TRANSITO SULL’A1 FIRENZE-Roma, SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 525 CIRCA IN DIREZIONE FIRENZE, SIAMO TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO. AL MOMENTO NON CI SONO PROBLEMI PER IL TRAFFICO. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLE RESTANTI ARTERIE DELLA Regione. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 DI QUESTO POMERIGGIO È ATTIVO IL DIVIETO DI CIROCLazioNE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 09:30 - PER IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI. IT ALLA PAGINA “PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELLA ROMAVITERBO DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 08:30 - PER IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI. Servizio fornito da Astral. PERMANGONO RESIDUI RITARDI FINO A 30 MINUTI. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 07:30 - 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLAZIONE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE. I TRENI INTERCITY E REGIONALI POSSONO REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 50 MINUTI. romadailynews
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