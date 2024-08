Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 agosto 2024)DEL 17 AGOSTOORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA A CHI È IN TRANSITO SULL’A1 FIRENZE-, SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 525 CIRCA IN DIREZIONE FIRENZE, SIAMO TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD E PONZANONO. AL MOMENTO NON CI SONO PROBLEMI PER IL TRAFFICO. PER IL RESTO LA CIRCONE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLE RESTANTI ARTERIE DELLA. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 DI QUESTO POMERIGGIO È ATTIVO IL DIVIETO DI CIROCNE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE.