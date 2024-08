Shawn Micheals | Al momento i migliori al mondo sono AJ Styles e Seth Rollins

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 17 agosto 2024)Michaels, dopo essersi consacrato come uno dei più grandi interpreti della disciplina, è stato chiamato a plasmare il futuro della WWE come nuovo boss di NXT, raccogliendo il testimone dell’amico Triple H. Grazie alla sua grande esperienza e al suo occhio per i talenti, molticuriosi di sapere chi HBK considera italenti nel panorama del wrestling odierno. Nessuna sorpresa Nel corso di una recente intervista con Good Karma Wrestling, HBK ha rivelato i wrestler che ritiene siano idel. E le sue nomination non hanno di certo sorpreso: “Penso chesia un performer fantastico. È la mia scelta, così su due piedi. È un ragazzo che ha un talento incredibile. Anche AJè un ragazzo che ritengo incredibile.