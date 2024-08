Serie C Lecco cantiere aperto Ko con la baby Juve

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Ilè ancora un gran. Come succede anche in altre realtà ben più blasonate, le porte sembrano quelle di un saloon del far west e lo saranno ancor più nei prossimi giorni fino al 31 agosto, data della chiusura del calciomercato. Il pezzo pregiato è il nipote d’arte Nicolò Buso (lo zio Renato ha giocato in A anni fa conntus, Napoli e Fiorentina ndr): l’anno scorso, in una stagione piuttosto disastrosa per il team bluceleste, ha segnato 9 gol e fornito 3 assist. È richiestissimo inB e, pare, anche in A. Su di lui c’è da tempo la Sampdoria di Pirlo, con Accardi che ha fatto un sondaggio, ma anche il Catanzaro ha chiesto lumi al. Samp e Catanzaro avrebbero già formulato una prima proposta, rigettata al mittente dall’entourage lecchese perché ritenuta troppo bassa.