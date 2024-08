Salentino morso da ragno violino | morto Dopo settimane di problemi

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 17 agosto 2024) L’accaduto si fa risalire al 13 luglio. Il 23enne di Collepasso, mentre stava svolgendo attività di giardinaggio, era stato punto da una zanzara, si era pensato inizialmente. La gamba però davacrescenti ed è stato necessario il ricovero prima all’ospedale di Tricase, poi al policlinico di Bari. La gamba è andata in necrosi a causa di quello che è stato poi classificato come ildi un. Unletale perché ha portato alla morte dell’uomo stamattina. Saranno compiuti esami per accertare definitivamente la causa del decesso. La sindaca di Collepasso ha espresso condoglianze alla famiglia. L'articoloda di proviene da Noi Notizie..