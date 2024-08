Risse spaccio e schiamazzi Chi ci tutela?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Persone che dopo le 21 non se la sentono più di uscire di casa, nemmeno per gettare la spazzatura, e donne che - sempre quando arrivano le ore più buie - per rientrare nella propria abitazione chiedono che il marito, il compagno o un amico le raggiunga in strada per non essere lasciate sole. Si tratta di una situazione che, raccontano i residenti di piazza della Repubblica e dintorni a Pinarella di Cervia, "va avanti da maggio. Da allora, nonostante le segnalazioni fatte alle forze dell’ordine e all’amministrazione comunale, non è cambiato niente. E noi siamo esasperati, siamo cittadini che pagano le tasse e non abbiano nemmeno la libertà di uscire di casa quando vogliamo". Ad incrociarsi sono situazioni di degrado, quiete pubblica violata a tutte le ore - "l’altra sera hanno tenuto la musica alta fino alle 2 di notte" -, presunti episodi didi sostanze stupefacenti.