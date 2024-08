Resoconto della partita mentre il debuttante Joshua Zirkzee segna la rete della vittoria da sogno

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 17 agosto 2024) 2024-08-16 23:01:04 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:Kirkzee è entrato in campo dalla panchina perre all’ultimo minuto il gol del suo esordio, regalando al Manchester United tre punti contro il Fulham. Il 23enne acquisto estivo del Bologna è rimasto in panchina, con Erik Ten Hag che ha optato per una formazione senza un attaccante di riferimento. Tuttavia, verso l’ora di gioco ha fatto entrare in campo il suo connazionale e Kirkzee ha dato il suo contributo decisivo quando è corso in area per insaccare al volo un cross dalla destra di Alejandro Garnacho a tre minuti dalla fine.