Palmeri | Inter pareggio quando meritava Rimprovero una cosa

(Di sabato 17 agosto 2024) Continuano a piovere i commenti a caldo dopo il 2-2 di Genoa-, gara che ha aperto la Serie A 2024-2025 per i campioni d’Italia. Il giornalista Tancredisottolinea meriti e colpe dei nerazzurri e dei rossoblu.DA ANALIZZARE – In una partita rocambolesca, l’non riesce a strappare la vittoria sul campo del Genoa prendendo il gol del(2-2) proprio all’ultimo istante. Di questo ha parlato anche il giornalista Tancredi, che nella sua analisi ci tiene a sottolineare i meriti e i demeriti di entrambe le squadre: “L’pareggia nel momento in cuidi più la vittoria, ma il Genoa non ruba nulla perché per 70 minuti ha fatto una partita gagliarda tatticamente togliendo spazi. Ai nerazzurri si può rimproverare il fatto di aver atteso troppo nel secondo tempo“.