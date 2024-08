Neppure una multa zero sosta selvaggia sulla provinciale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Un Ferragosto tranquillo, senza multe a monte e a valle. Incredibile, ma vero, il giorno teoricamente più complesso sotto il profilo delle presenze a Portonovo è stato una specie di idillio. A dirlo sono i servizi organizzati dalla polizia locale, nella baia, ma anche a Mezzavalle dove ci sono stati due sopralluoghi che non hanno portato a sanzioni particolari. Lo stesso dicasi per le attività svolte dalla capitaneria di porto proprio a Mezzavalle tra il 14 e il 15 agosto. Interventi resi necessari anche alla luce della frana che a inizio settimana ha interessato la zona del Trave. Durante i controlli incrociati è emerso che, almeno in quei frangenti, non c’era bagnanti che avevano infranto le regole fissate dall’ordinanza di transito e stazionamento in quel tratto di costa, fortemente a rischio.