Moto3 GP Austria | griglia di partenza e risultati qualifiche pole position di Ortola

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Ivanconquista lanelledi. La categoria è impegnata – assieme a MotoGP e Moto2 – nel Gran Premio d’, undicesimo round del calendario 2024 in scena a Spielberg. Sull’asfalto del Red Bull Ring è il pilota della MSI a spuntarla sulla concorrenza, con Kelso e Veijer che completano la prima fila. Seconda fila invece per Holgado, Rueda e Alonso. Di seguito, ecco lacompleta:I. (Mt Helmets MSI) 1:40.057 Kelso J. (Boe Motorsports) +0”143 Veijer C. (Husqvarna Intact GP) +0”159 Holgado D. (Red Bull Ktm Tech 3) +0”202 Rueda J. (red bull ktm ajo) +0”230 Alonso D. (Gasgas Aspar Team) +0”281 Bertelle M. (Snipers Team) +0”425 Piqueras A. (Leopard Racing) +0”477 Munoz D. (Boe Motorsports) +0”567 Yamanaka R. (Mt Helmets MSI) +0”621 Zurutuza X. (red bull ktm ajo) +0”724 Fernandez A. (Leopard Racing) +0”730 Suzuki T.