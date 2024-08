Liga 2024 2025 | doppio Lewandowski e buona la prima del Barcellona Valencia ko 2-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 agosto 2024) Inizia bene l’avventura di Hansi Flick sulla panchina del. I catalani passano in casa delper 2-1 trascinati dall’infinito Robert. Dopo vantaggio dell’undici di Baraja con il gol di Hugo Duro (44?), il numero 9 blaugrana pareggia i conti negli ultimi istanti dellafrazione (45+5?). In apertura di ripresa Mosquera fa rigore e semprecompleta la rimonta delal 48?. Yamal e compagni agganciano il Celta Vigo in testa alla classifica. L’Osasuna evita il ko alladi campionato e pareggia 1-1 in casa contro il Leganes. Juan Cruz porta avanti gli ospiti al 25? e la squadra di Pamplona si salva al 79? sfruttando l’autogol di Juan Soriano.ladelko 2-1 SportFace.