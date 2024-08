La Pianese non teme nessuno Polidori | Un gruppo perfetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Laprosegue la preparazione in vista dell’esordio in campionato, previsto tra sette giorni esatti tra le mura amiche del Comunale contro il Perugia. Oggi intanto alle 18 i bianconeri giocheranno l’ultima amichevole del loro lungo precampionato, allo stadio Liberati di Terni (a porte chiuse) contro la formazione di casa allenata da Abate ed inserita nel girone B di serie C insieme alla stessa. Sarà l’occasione per testare lo stato di forma della squadra di Prosperi contro un avversario forte, neo retrocesso e tra le grandi favorite del girone per la vittoria finale. A parlare del momento della squadra, partendo dalla buona prestazione di sette giorni fa a Pontedera, è stato il centrale Mattia, alla terza stagione tra le fila delle zebrette.