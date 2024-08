I soldi vanno all’estero e il calcio italiano dritto contro un muro | ma nessuno si vergogna

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2024) Teneteli bene a mente questi tempi, perché nel fluire delle cose, nella corsa di un treno, c’è un momento preciso che cambia il flusso, il divenire, per sempre. C’è un momento preciso nel quale il convoglio prende uno scambio e muta inesorabilmente direzione. Sul momento se ne accorgono in pochi, è appena un sussulto, poi la via sembra discostarsi solo in parte dal passato ma, man mano che il tempo passa, i due binari si divaricano sempre più fino a diventare lontanissimi, mai più sinergici e neppure vicini l’uno con l’altro. Questa che vi raccontiamo oggi è la storia di una gigantesca supercazzola che si sta consumando ai danni dele che in tantissimi fanno finta di non vedere. Eppure qualcuno deve pur dirlo e allora lo facciamo noi.