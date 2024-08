Guida TV Sky Cinema e NOW | Blue Beetle Sabato 17 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di sabato 17 agosto 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) offre un'ampia scelta di film che spaziano dal mondo dei supereroi alle storie drammatiche e comiche, con proposte adatte a tutti i gusti.Su SkyUno HD alle 21.15 (canale 301), viene trasmesso, la genesi del nuovo supereroe della DC Comics interpretato da Xolo Maridueña. Il film segue la storia di Jaime Reyes, un giovane che, scelto da uno scarabeo di origine aliena, viene inglobato da un'armatura senziente e parlante. Questo potente artefatto lo trasforma in un supereroe invincibile, ma con grandi poteri arrivano anche grandi responsabilità. Con un cast che include anche Susan Sarandon,combina azione, umorismo e l'esplorazione della scoperta di sé in un'avventura mozzafiato.Su SkyDue HD alle 21.