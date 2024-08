Gatteo Mare altri cinque innesti per mister Pistocchi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Dopo le conferme della passata stagione e gli arrivi in prestito dalla Primavera del Cesena di sei calciatrici (il portiere Michelle Sorci, i difensori Beatrice Lucchi e Greta Paolinelli, l’esterno Sheril Mengozzi e Alessia Bernabei e Anastasia Conti che rinforzeranno il reparto avanzato) la squadra femminile delha annunciatoa disposizione dell’allenatore Riccardoin procinto di debuttare nel torneo di serie C. Si parte con Giulia Sanchi, esterno classe 2004, ex Riccione e San Marino Academy abile ad attaccare la profondità. Dal club canadese Pro Stars è invece arrivata Elise Gennaro, centrocampista centrale 2006 forte fisicamente che abbina quantità e qualità, sia in ‘rottura’ che al tiro. Un altro importante rinforzo in mezzo al campo è rappresentato dall’ex capitano dell’Inter Primavera Greta Fornara (2006) che arriva in prestito.