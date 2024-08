Contributo per il percorso di studi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) Da martedì 20 agosto a venerdì 20 settembre 2024 gli studenti residenti nel Comune di Serravalle Pistoiese o le loro famiglie potranno presentare domanda per ottenere un incentivo economico alla frequenza scolastica. Gli studenti che potranno fruire del beneficio dovranno essere di età minore di 20 anni, da compiersi entro il 20 settembre del 2024. Requisito essenziale è che il loro nucleo familiare abbia un Isee inferiore a 15.748,78 euro. Ilsarà riservato agli studenti iscritti, per l’anno scolastico 2024-2025, a una scuola secondaria di primo o secondo grado (scuole medie o superiori), sia statali che paritarie private o paritarie degli enti locali. Sono inclusi anche gli iscritti a undi formazione professionale in una scuola di formazione professionale di secondo grado o in un’agenzia formativa.