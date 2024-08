Conte ha una rosa che somiglia poco al suo ideale di squadra E a Verona ha vinto solo una volta Corsera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

Domani comincia il campionato (il Napoli giocherà a) edovrà gestire unarabberciata e largamente incompleta, come ricorda il Corriere della Sera con Monica Scozzafava. Due soli centrocampisti di ruolo — Anguissa e Lobotka — e soprattutto un centravanti adattato. Antonioimmaginava di cominciare la stagione con un Napoli completo almeno in parte, si ritrova alla prima di campionato contro ilcon unacherasal suodi. Tant'è. La sfida resta per lui entusiasmante ma complicata, i tempi del mercato si sono allungati e il nodo-Osimhen è diventato il grande ostacolo alla libertà di manovra che l'ex Tottenham — manager oltre che allenatore — ipotizzava di avere sin dall'inizio.