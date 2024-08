Quarticciolo | arrestato 20enne serbo per spaccio di cocaina

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2024) Roma,, arresto, droga,, Carabinieri, Casilina, Lazio – I Carabinieri della compagnia di Roma Casilina arrestano un giovaneperdi droga e segnalano un altro individuo per possesso di sostanze stupefacenti. Nel quartiere, i Carabinieri della compagnia di Roma Casilina hannoundi nazionalità serba durante specifici controlli antidroga. Il giovane è stato sorpreso mentre nascondeva dosi diin un nascondiglio ricavato tra le grate esterne di una finestra che affaccia sulla strada. I militari hanno rinvenuto 33 dosi die 300 euro in contanti, considerati provento dell’attività illecita. Durante la stessa operazione, un’altra persona è stata trovata in possesso di una modica quantità di sostanze stupefacenti ed è stata segnalata al Prefetto come assuntore di droga.