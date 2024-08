Previsioni Meteo Roma e Lazio per Sabato 17 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 16 agosto 2024)Unall’insegna del bel tempo attende i cittadini della Capitale e dell’intera regione del, secondo le ultimedel serviziorologico.vedrà predominare cieli poco nuvolosi per la maggior parte della giornata, con un aumento delle nubi nel tardo pomeriggio, ma senza precipitazioni attese. Le temperature nella città eterna toccheranno una massima di 32°C e una minima di 26°C. Lo zero termico si manterrà elevato, attestandosi intorno ai 4136 metri. I venti, deboli al mattino e provenienti da sudest, si intensificheranno nel corso del pomeriggio, soffiando moderati da sud. L’allertaprincipale è per l’afa, che potrebbe rendere l’atmosfera particolarmente opprimente.