Minsk | graziati 30 detenuti contestatori

(Di venerdì 16 agosto 2024) 21.00 Il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, ha firmato un decreto di grazia per 30 persone detenute per aver protestato nel Paese alleato della Russia, dove è in atto una feroce repressione dell'opposizione. Tra le persone graziate ci sono 14 donne e 16 uomini. Alcuni di loro soffrono di gravi malattie. Altre sono in età da pensione. Tutti hanno "riconosciuto la loro colpa" e si sono "sinceramente pentiti", ha riferito il presidente, e "si sono impegnati a vivere la loro vita in linea" con la legge.