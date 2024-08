Milan-Torino Pavlovic e Reijnders dalla panchina Fonseca | Mercato in entrata chiuso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024)o, 16 agosto 2024 - "Le sensazioni sono molto, molto positive fin dal primo giorno. Anche oggi, ancora di più". Sono le prime parole di Pauloalla vigilia di, prima giornata di campionato in programma domani (sabato 17 agosto) alle ore 20.45 a San Siro. "Siamo pronti per iniziare con totale fiducia e con grande ambizione. Vogliamo mostrare subito ai tifosi la nostra identità. Con cinque settimane di lavoro - ha proseguito- era difficile avere sensazioni così positive, non mi aspettavo tanto. I giocatori mi hanno stupito per apertura mentale, per la capacità di assorbire ciò che io e il mio staff chiediamo". Check-up Sui singoli: "Fofana? Deve fare le visite (domani), poi ne parlerò. Non è un segreto che stia arrivando e che ne sono felice. Loftus-Cheek centrale di centrocampo? Sì, l'ho provato e può giocare sia lì che da trequartista.