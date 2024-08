ITALIA – BELGIO | SEMIFINALE IN DIRETTA

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 16 agosto 2024) Siamo giunti al penultimo atto di questo Campionato Europeo Under 20 e le azzurre fino ad oggi sono ancora imbattute. Le azzurre hanno concluso la fase a gironi al 1° posto in classifica grazie a 7 vittorie su 7 match disputati, un vero e proprio domino che proietta proprio le azzurre alla conquista di una medaglia di grande prestigio. L’deve continuare a mettere in atto il bel gioco espresso durante questi match perché sappiamo che commettere un errore adesso significherebbe compromettere ciò che di buono è stato fatto fino ad ora.