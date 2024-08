Inter-Bologna Primavera 1-1 al 45? | zampata di Quieto ma risposta nel finale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 agosto 2024) È da poco terminato il primo tempo di, gara che apre il campionato (segui QUI il nostro LIVE). Dopo i primi quarantacinque minuti il risultato è di parità, 1-1 firmato dae Papasov. PRIMO TEMPO – Una prima frazione di gioco condizionata molto dalle alte temperature di questi giorni, con poche occasioni e pochi sussulti per lunga parte del tempo di gioco. Uno dei più in forma è però il nerazzurro De Pieri, che crea difficoltà alla difesa delcon le sue incursioni, causando anche due ammonizioni: una per Papasov e una per Baroncioni. Dopo il cooling break, l’ci prova e il gol che sblocca il risultato arriva al minuto 35. Cross di Aidoo dalla destra, sul secondo palo Berenbruch colpisce al volo e sulla traiettoria della sua conclusione si trovain area piccola, che non deve far altro che approfittarne e insaccare l’1-0.