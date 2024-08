Il Genoa sfida l’Inter Gilardino con un attacco rivoluzionato – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 agosto 2024) Sarà ilil primo avversario delin questo campionato. Domani alle 18.30 l’incontro a Marassi, con Albertoche si affiderà ad un nuovo. CAMBI – Rispetto all’ultimoaffrontato sia a Marassi che a San Siro,si troverà di fronte una squadra con diversi cambi: soprattutto in. Infatti,dovrà fare a meno di Retegui, andato all’Atalanta, e di Albert Gudmundsson. Proprio oggi, l’attaccante islandese passerà alla Fiorentina di Raffaele Palladino. Dunque, controil Grifone si affiderà ad unabbastanza inedito, in attesa dell’arrivo di qualche nuovo centravanti. L’ex Inter Andrea Pinamonti è ormai ad un passo. Per domani, allora spazio al duo Messias-Vitinha, che si troverà di fronte la difesa campione d’Italia.