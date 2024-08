Disordini nel carcere di Torino sei agenti feriti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 16 agosto 2024) Seidi polizia penitenziaria in servizio neldisono rimasti, in modo non grave, nel tentativo di sedare deiscoppiati ieri in diversi reparti dell’istituto e proseguiti fino alla scorsa notte. Altri due sono rimasti intossicati dal fumo di un incendio. Glidel penitenziaria sono stati medicati in ospedale e dimessi con prognosi che vanno ai 7 ai 15 giorni. Gravisono scoppiati ieri in diversi reparti deldie sono proseguiti fino alla scorsa notte Gli incidenti, secondo quanto è stato ricostruito, sono cominciati nel primo pomeriggio di ieri con una zuffa fra una decina di reclusi nel terzo piano del padiglione B. I detenuti si sono rifiutati di rientrare nelle loro celle e uno di loro ha incendiato un materasso. Nel frattempo è scoppiata una protesta nel padiglione C.