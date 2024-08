Cessate il fuoco a Gaza concluso il vertice a Doha Dagli Usa la proposta ponte per un accordo Biden | La tregua non è mai stata così vicina

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 16 agosto 2024) Nientedi Ferragosto, come era stato subito chiaro prima dell’inizio dei colloqui a, ma cauto ottimismo per una possibile soluzione ai negoziati per unilsulla Striscia di. L’per unanell’enclave palestinese «non è mai statovicino», ha detto il presidente americano Joe. «Ancora non ci siamo arrivati, ma siamo più vicini di tre giorni fa», ha detto l’inquilino della Casa Bianca a margine di una cerimonia nello Studio Ovale. A ventiquattr’ore dall’inizio deltra i mediatori di Israele, Qatar, Stati Uniti ed Egitto per il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, la scarcerazione di detenuti palestinesi e la fine dei combattimenti nella Striscia, i colloqui asono terminati e riprenderanno nei prossimi giorni.