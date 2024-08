Bari-Juve Stabia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 16 agosto 2024) Gara valida per la prima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I pugliesi vogliono subito far capire le loro ambizioni di promozione, mentre i campani cercheranno di sfruttare l’entusiasmo per aver raggiunto la cadetteria e piazzare i primi punti.si giocherà sabato 17 agosto 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio San Nicola.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Per i galletti la stagione che sta per iniziare dovrà essere quella del riscatto dopo una salvezza ottenuta per i capelli al termine di un drammatico playout contro la Ternana. Per farlo la società ha affidato la panchina ad un tecnico esperto come Moreno Longo. Gli stabiesi, invece, devono difendere la categoria dopo averla conquistata dopo una cavalcata trionfale stravincendo il proprio girone di Lega Pro.