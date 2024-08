Bambini col tablet a 4 anni? Fa male ecco perché

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ilnon è un innocuo gioco elettronico (ammesso che esistano giochi elettronici innocui): ipiccoli possono ricavarne disturbi gravi. Attacchi improvvisi di rabbia, d’ira e picchi di frustrazione per inella prima infanzia (4-5di età) che usano troppo ilsono tutt’altro che rari. Lo si sostiene in uno studio canadese pubblicato su Jama Pediatrics che evidenzia come l’utilizzo del dispositivo “possa contribuire a un ciclo deleterio nel processo di regolazione emotiva” dei più piccoli. Secondo un recente sondaggio che i ricercatori hanno citato nello studio in questione, negli Stati Uniti la maggior parte deidi 4possiede un dispositivo mobile. La quantità di tempo trascorso dai piccoli sui dispositivi mobili è aumentata da 5 minuti al giorno nel 2020 a 55 minuti al giorno nel 2022.