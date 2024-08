ATP Cincinnati Sinner e l’occasione di una immediata rivincita Ma i precedenti fanno ‘toccare ferro’…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) Jannikaffronterà Andrey Rublev nei quarti di finale del Masters 1000 di: dopo aver beneficiato del forfait dell’australiano Jordan Thompson (non sceso in campo a causa di un problema alle costole), il fuoriclasse altoatesino incrocerà il temibile russo sul cemento della località statunitense. Il numero 1 del mondo è avanti per 5-3 neicontro l’attuale numero 6 del ranking ATP, ma è una striscia senza mezzi termini: l’azzurro ha sempre vinto quando si è trovato in perfette condizioni fisiche, mentre ha perso tre incontri a causa di acciacchi di varia natura nel corso degli ultimi quattro anni. Gli stop risalgono agli ottavi di finale di Vienna nel 2020, agli ottavi di finale del Roland Garros nel 2022 e a cinque giorni fa in occasione dei quarti di finale del Masters 1000 di Montreal.