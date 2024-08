Tragedia sfiorata a Misano di Gera d’Adda | esplosione in un palazzo del centro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 agosto 2024) Paura nella mattinata di Ferragosto adid'Adda, nella Bergamasca. I Vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un’in un appartamento in una palazzina di via Carducci, a pochi metri dall'oratorio e dalla centralissima via Roma. Fortunatamente, le due donne che abitano nella casa da cui è nato lo scoppio sono rimaste illese, come tutti gli altri inquilini del(molto non erano neppure in casa). A scatenare l’, con ogni probabilità, sarebbe stata una fuga di gas. Sul posto è giunto anche il sindaco didi, Ivan Tassi, per sincerarsi delle condizioni dei cittadini coinvolti nello scoppio. Poi, ha anche pubblicato un post su Facebook per fare il punto della situazione: “Questa mattina una fuga di gas ha causato un’che ha reso inagibile un appartamento nelStorico”, inizia a raccontare il primo cittadino.