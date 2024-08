Topi d’auto sette macchine danneggiate in centro a Bologna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 agosto 2024), 15 agosto 2024 – Accucciato sotto un’auto in sosta, il quarantenne ha subito attirato l’attenzione di un residente perché sospetto. E l’impressione del cittadino, che l’altra notte intorno all’una e mezza ha chiamato il 113, non era sbagliata. Le volanti del commissariato Santa Viola, infatti, una volta in via Riva Reno hanno subito notato che l’auto dietro cui si sarebbe nascosto il soggetto ‘sospetto’ aveva un finestrino infranto e appariva del tutto rovistata all’interno. Così, assieme ai colleghi del commissariato San Francesco, i poliziotti si sono messi sulle tracce del ‘topo’. Che, grazie alla descrizione fornita dal cittadino, è stato individuato, dopo pochi minuti in piazzetta San Giuseppe. Si tratta di un quarantenne campano, con svariati precedenti, anche specifici, alle spalle.