Tiro a segno i giovani talenti dell’Italia verso Los Angeles 2028 Ricambi scarni nel settore femminile

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ildopo i fasti di Parigi 2024, volta pagina e pensa già al prossimo quadriennio che porta a Los2024: occorre puntare in particolare sul, vista la sola Barbara Gambaro capace di qualificarsi per i Giochi in Francia nella carabina. Nella carabina, sia da 10 metri che nella 3 posizioni da 50 metri, sono in rampa di lancio Michael Waldboth e Luca Sbarbati nelmaschile ed Anna Schiavon, Carlotta Salafia ed Eleonora Palmisano nel comparto. Nella pistola, invece, dai 10 metri maschili andranno seguiti Luca Arrighi e Liang Xi Savorani, mentre nell’automatica da 25 metri merita un occhio di riguardo Matteo Mastrovalerio, il quale ben si comporta anche da 10 metri. Tra le donne, invece, sono pronte al salto di categoria Alessandra Fait e Cristina Magnani, competitive sia dai 10 metri che con la sportiva dai 25.