Skriniar Parigi diventa da sogno a incubo La parabola al Psg

(Di giovedì 15 agosto 2024) Dopo un avvio di carriera brillante con i colori dell’Inter, adesso Milanrischia di spegnersi sulle tribune del Parco dei Principi. L’ex difensore nerazzurro è ormai uscito dai radar di Luis Enrique. ADDIO – Milanto col tempo l’idolo dei tifosi dell’Inter, nel luglio del 2023 ha lasciato Milano per volare a. L’idea era quella di vincere da protagonista e giocarsi un posto nelle migliori d’Europa dopo la delusione in finale di Champions League con l’Inter a Istanbul. Adesso però, tutto è cambiato. Poco più di un anno sotto la Tour Eiffel e adesso l’ex Inter rischia di ritrovarsi seduto in tribuna per una stagione intera al Paris Saint Germain. Come rimbalzato dalla Francia, il difensore slovacco non rientra più nei piani di Luis Enrique che ha messo in vetrina una vera e propria svendita degli esuberi.