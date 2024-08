Schianto frontale un impatto devastante La scena tremenda

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 15 agosto 2024) Olbia – Un tragico incidente stradale si è verificato lungo la strada provinciale 24 che collega Olbia a Loiri Porto San Paolo, causando la morte di un uomo. Lo scontro, avvenuto in un tratto di rettilineo, ha coinvolto una Range Rover nera e una Opel blu elettrico. Ad avere la peggio è stato il conducente della Opel, un 65enne di Olbia, che è deceduto sul colpo a causa della violenza dell’. Alla guida della Range Rover c’era un 75enne, che è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Fortunatamente, le sue condizioni non sembrano essere gravi, ma rimangono in corso accertamenti medici. L’incidente è avvenuto in condizioni ancora da chiarire, e gli inquirenti stanno lavorando per stabilire l’esatta dinamica dello scontro.