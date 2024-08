Sabotaggio Nord Stream Zelensky sapeva La ricostruzione | Uno yacht a noleggio 300mila dollari di budget e l’intervento della Cia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Volodymyrera a conoscenza dell’operazione dial gasdotto2, nel Mar Baltico, avvenuto nel settembre del 2022. È lache arriva dagli Stati Uniti, dal Wall Street Journal. Per il giornale newyorkese, che cita fonti ucraine, il gasdotto è stato fatto saltare in aria da una piccola squadra di sabotatori di Kiev. L’operazione era stata inizialmente approvata dal presidente ucraino che poi ha deciso di fare dietrofront. Nonostante il passo indietro di, però, l’attacco è stato comunque portato a termine. Laè stata smentita da un portavoce del presidente ucraino. L’articolo del Wsj era stato anticipato dalla notizia del mandato d’arresto emesso in Germania nei confronti di un sub ucraino, sospettato di essere l’autore dell’attentato. L’uomo ricercato viveva in Polonia, ma ora se ne sono perse le tracce.