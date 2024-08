Probabili formazioni Parma-Fiorentina | prima giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ledi, match delladi. Il fischio d’inizio del match è in programma alle 18:30 di sabato 17 agosto. Si apre la stagione delle due. La neopromossa si affida al tecnico dello scorso anno, Fabio Pecchia. La finalista di Conference League invece riparte da Raffaele Palladino dopo la sconfitta contro l’Olympiacos nell’ultimo atto del torneo europeo e l’addio di Vincenzo Italiano. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Intanto, ecco le possibili scelte dei due tecnici per questa sfida.– Squalificato Delprato. Coulibaly, Circati, Valenti e Valeri i difensori. Estevez, Cyprien e Sohm a centrocampo.