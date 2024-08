Osimhen-Chelsea Manna in missione | resta un ostacolo per la riuscita dell’affare

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 15 agosto 2024) Si avvicina la cessione di Victorè inun soloper il passaggio del nigeriano al. Victored il Napoli, una storia destinata a terminare. I tempi? Non sono chiari. Ci si aspettava di vedere il nigeriano salutare compagni, tifosi e società già diverse settimane fa, ma non si è arrivati ad una quadra con i club che si sono avvicinati al giocatore, Paris Saint Germain su tutti. I francesi erano la destinazione preferita del calciatore che sarebbe tornato volentieri in Francia dopo l’esperienza al Lille. Secondo quanto emerso in queste ore, sarebbe ilad aver preso in mano le redini della situazione: il giocatore sarebbe sul punto di accettare la possibilità di andare a giocare in Premier League con la maglia dei blues.