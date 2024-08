Ninfea – Festival della Rigenerazione 2024

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 15 agosto 2024) Dal 30 agosto all’8 settembre a Monticchio Laghi, sei giorni di incontri, spettacoli e installazioni artistiche per promuovere l’architettura rigenerativa e l’economia circolare RIONERO IN VULTURE (PZ) – Sei giorni di incontri con autori e artisti, presentazioni di libri, panel, live show teatrali e musicali, performance e installazioni artistiche site specific. Si svolgeranno il 30, 31 agosto e 1° settembre e il 6, 7 e 8 settembre presso l’area naturalistica di Monticchio Laghi, nel territorio di Rionero in Vulture, in occasioneprima edizione del. Filo conduttoremanifestazione saranno i temi dell’architettura rigenerativa, dell’economia circolare,urbana e umana e del recupero ambientale e idrogeologico, partendo dal paradigmatico esempio dei laghi di Monticchio.