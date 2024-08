Juve tutto su Gonzalez e Conceicao Koopmeiners a 55 milioni ma serve uno sforzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Torino, 15 agosto 2024 – Ultime due settimane di mercato e lacerca di mettere assieme gli ultimi quattro colpi: un difensore, un mediano e due esterni offensivi. Spiragli positivi per Teun, mauno, poi tentativi per. Più vicino Kalulu in prestito con riscatto.in quattordici giorni Il Porto tiene duro per: nodo formula Servono due esterni di attacco nella nuovadi Motta che ha due titolari inamovibili, Vlahovic e Yldiz, mentre Soulè è stato ceduto e Chiesa non rientra nei piani.un attaccante mancino eun fantasista. Per quanto riguarda il primo obiettivo c’è sempre il nome di Nico, classe 1998 della Fiorentina che è pronto a vestirsi di bianconero ma il club viola sta ancora imbastendo la strategia per la sostituzione.