Ferrante mette a nudo il Torino | Cairo mercato e Zapata frasi durissime!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2024) L’Europa è sfuggita di nuovo, Juric ha salutato con qualche frecciatina all’ambiente, Buongiorno è stato sacrificato in unestivo che sembra più vicino al ridimensionamento che al miglioramento. Il2024-2025 non convince i tifosi. Sicuramente non convince Marco. L’ex bomber granata, intervistato da “Tuttosport”, ha speso parole dure sulle prospettive che riguardano la stagione del. Bene Duvancapitano ma, secondo, non basteranno solo i suoi gol: “ha fatto sempre gol nella sua vita e continuerà a farne: lui è la certezza del Toro, è un leader assoluto e con lui la doppia cifra è sicura pure quest’anno. Normale che Vanoli abbia scelto di dare la fascia al colombiano. Certo, non si può pensare di vivere solo grazie ai gol die penso che ai granata manchi esattamente questo“.